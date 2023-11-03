Особый воинский учет введен для отбывающих наказание в местах лишения свободы

Правительство РФ внесло изменения в положение о воинском учете для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее заключенные не подлежали воинскому учету. Сейчас эта норма недействительна. На особый воинский учет заключенные могут ставиться в военкоматах по месту нахождения исправительных колоний в СИЗО, без личной явки заключенного в военкомат, медосвидетельствования, медобследования и психологического отбора.

Списки особого воинского учета будут содержать персональные данные заключенных, а также статьи, по которым они были осуждены и сведения о виде наказания и учреждении, в котором они их отбывают.