В Москве нет информации о состоянии россиян, находящихся в заложниках у ХАМАС

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что в Москве не располагают информацией о состоянии здоровья россиян, находящихся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа.

По словам Богданова, связи с заложниками нет.

При этом, Москва поддерживает связи с ХАМАС - в том числе для обсуждения вопроса освобождения заложников.

"Они должны знать, где заложники. Более того, мы как раз говорили, что именно хамасовцы должны дать эту информацию Международному Красному Кресту, которые должны туда поехать, забрать заложников и отвезти в Израиль, к родным. Мы не можем в этом участвовать. При этом ХАМАС говорит, что представители МККК не могут поехать освобождать заложников под бомбежками", - цитируют его РИА Новости.