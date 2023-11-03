03 Ноября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: МЧС России по Пермскому краю

В Верещагино взорвался газ в двухквартирном жилом доме. Есть пострадавшие

В Верещагино взорвался газ в доме по ул. 50 лет Октября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС региона, информация об инциденте поступила в 20.20. Пожара не было.

На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства от РСЧС в количестве 17 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России два человека личного состава и единица техники. В ведомстве пояснили, что предварительной причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона бытового газа без последующего горения.

В Верещагино произошел хлопок газовоздушной смеси(2023)|Фото: МЧС России по Пермскому краю

В жилом доме повреждены стены и кровля. Пострадали два человека. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

Теги: газ, взрыв, Верещагино, жилой дом, пострадавшие


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