ООН принял резолюцию РФ, посвященную борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет ООН принял резолюцию РФ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", сообщили Накануне.RU в пресс-службе МИД РФ.

За документ проголосовали 112 государств, 50 стран высказались против, еще 14 воздержались.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, соавторами резолюции выступили 38 стран.

Против резолюции и против осуждения расизма и героизации нацизма, а также осуждения ксенофобии выступили: США, Канада, Украина, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Кипр, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Австралия, Япония, Андорра, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Новая Зеландия, Исландия, Ирландия, Кирибати, Либерия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Монако, Молдавия, Маршаловы о-ва, Микронезия, Черногория.