03 Ноября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Во Владимирской области реализуют инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ с привлечением федеральных средств

2 ноября министр ЖКХ Елена Семёнова в ходе рабочей поездки в Александров осмотрела объекты, которые строятся в городе за счёт кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в рамках госпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области».

ремонт теплосетей(2023)|Фото avo.ru

«Второй год в Александрове идёт активная реализация инфраструктурного проекта по строительству, реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей в зоне перспективной многоэтажной застройки. Уже в этот отопительный сезон город вошёл с четырьмя новыми котельными, построенными именно в рамках этого проекта: на улицах Геологов, Советской, Новинской и Калининской. Из 17 участков тепловых сетей, запланированных к реконструкции в текущем году, 4 уже введены в эксплуатацию, остальные работы будут завершены до конца года. На сегодня это самый крупный во Владимирской области проект модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением федеральных средств, и мы видим, что он успешно реализуется. Все работы находятся на жёстком контроле как у Правительства региона, так и на федеральном уровне», – отметила Елена Семёнова.

модернизация теплосетей(2023)|Фото: avo.ru

Напомним, что в 2021-2022 годах при поддержке Губернатора Александра Авдеева из федерального бюджета на развитие региона было привлечено серьёзное финансирование, в том числе – на реконструкцию и ремонт системы теплоснабжения Александрова. Стоимость этого проекта оценивается в 1,4 млрд рублей. Им предусмотрено строительство в 2022-2023 годах 11 блочно-модульных котельных общей мощностью 71,7 МВт взамен действующих неэффективных источников теплоснабжения, а также реконструкция городских тепловых сетей. Благодаря реализация проекта качественную услугу теплоснабжения получат почти 36 тысяч потребителей, в том числе жители 378 многоквартирных домой и 123 объекта социальной сферы, что составляет 82 процента от общего числа потребителей услуг теплоснабжения города. 

новая котельная(2023)|Фото: avo.ru

Министр ЖКХ вместе с представителями СМИ осмотрели и строящуюся котельную мощностью почти 30 МВт на ул. Крестьянской – она будет самой мощной из запланированных. На сегодня её готовность составляет 40 процентов: построено здание котельной, выведены дымовые трубы, ведётся монтаж оборудования и устройство наружных сетей. Полностью работы будут завершены в 2024 году.

Теги: александр авдеев, инфраструктурные проекты, тепловые сети


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