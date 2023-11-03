США выделяют Украине новый пакет военной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США выделит Украине новый пакет военной помощи примерно в $125 млн.

"США объявляют о передаче нового пакета вооружений и техники для поддержки народа Украины", - приводят РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное Госдепом.

Киеву поставят вооружение из арсенала Пентагона. Блинкен подчеркнул, что власти США продолжат работу с Конгрессом для реализации собственных интересов в сфере нацбезопасности, "помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее в условиях устойчивой и процветающей демократии".