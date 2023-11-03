03 Ноября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: vk.com/vladimir_33_region/скрин

Свыше 186 млн рублей в ближайшие три года направят на модернизацию гидротехнических сооружений во Владимирской области

Во Владимирской области утверждена программа обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) на 2023 – 2025 годы. Она направлена на создание условий для устойчивого функционирования водохозяйственной системы региона. Мероприятия программы распространяются в том числе и на бесхозяйные ГТС, сообщает пресс-служба регионального Правительства. 

Общий объём финансирования программы составляет порядка 186,4 млн рублей (2023 год – 60,9 млн рублей, 2024 год – 47,6 млн рублей и 2025 год – 77,8 млн рублей). При этом 79 млн рублей выделит федеральный центр, 88,4 млн рублей будет направлено из областного бюджета, ещё 392 тыс. рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

Всего в регионе насчитывается 130 ГТС (126 из них относятся к водохозяйственному комплексу, 3 – к промышленности и 1 – к энергетике). При этом 5 объектов находятся в федеральной собственности, 28 принадлежат муниципалитетам, 67 – частным организациям и 30 – являются бесхозяйными (не имеют собственника, собственник неизвестен или от права собственности отказался).

михайловск плотина(2004)|Фото: Накануне.ru

Большинство гидротехнических сооружений в области построены в 1970-1980-х годах, многие из них требуют приведения в надлежащее состояние. Профильной программой предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции или ликвидации ГТС.

В Министерстве природопользования и экологии Владимирской области уточнили, что выбор очерёдности реализации объектов осуществлён с учётом технического состояния сооружений, их влияния на паводковую ситуацию, величины предполагаемого ущерба в случае невыполнения мероприятия, а также заинтересованности администраций муниципальных образований с точки зрения готовности поучаствовать в их софинансировании и последующем содержании.

В числе бесхозяйных сооружений, которые будут приведены в порядок в сроки реализации программы – каскад гидроузлов на реке Бродинка у посёлка Садовый Суздальского района, гидроузлы на реке Важня у деревни Чулково Гороховецкого района, в селе Старый Двор Суздальского района и на реке Побойка в посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района.

Главный ожидаемый результат реализации программы – повышение безопасности и надёжности эксплуатации существующих ГТС. 

Теги: гидротехнические сооружения, гтс,


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