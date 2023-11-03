Такой коррупции как на Украине нет нигде в мире – Путин

Такой коррупции как на Украине нет нигде в мире. "Ставка" на все, даже на голос в Верховном и Конституционном суде", - заявил президент России во время встречи с членами Общественной палаты РФ.

"Это мы решим, это будет стоить столько-то", - такое мне говорили первые лица государства украинского", - рассказал Владимир Путин. "У меня челюсть отваливалась. Я говорю: Что, у вас вот так?!" – "Ну да, у нас вот так!" – вспомнил российский лидер общение с бывшими коллегами.

Путин добавил, что "США задумали смену элит на Украине из-за проблем с коррупцией".