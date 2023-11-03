В Нижней Салде пассажир Мерседеса попытался задушить сотрудника ГИБДД

В Нижней Салде пассажир остановленного сотрудником ГИБДД Мерседеса напал на патрульного с целью задушить. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В публикации канала сообщается, что сотрудник Госавтоинспекции во время дежурства заметил иномарку с непристегнутыми водителем и двумя пассажирами. Автомобиль пришлось остановить, после чего госавтоинспектор почувствовал из салона запах перегара и попросил водителя подышать в специальную трубку.

Просьба не понравилась одному из пассажиров Мерседеса, из-за чего он напал на патрульного и принялся душить. Лейтенант отбился, а как пришел в себя, составил на водителя протокол за неповиновение. А вот с нападавшим теперь будут разговаривать другие правоохранители - возбуждено уголовное дело за применение насилия против представителя власти.