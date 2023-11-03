03 Ноября 2023
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Фото: скриншот с youtube-трансляции

Александр Невский кланялся ордынским ханам, чтобы эффективно противостоять Западу - Путин

Владимир Путин провел параллели с сегодняшним положением России и средневековым "выбором" князя Александра Невского.

"Давайте вспомним, что происходило во времена Александра Невского. Он ездил в орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе – и прежде всего – для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с запада. А почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели", - заявил Путин на встрече с членами Общественной палаты России.

"И это самое главное, потому что если разрушается культура, традиции и история народа, то народ постепенно начинает исчезать как этнос, начинает растворяться как снег поздней весной. Почему мы почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор. Александр Невский думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем – все народы, проживающие во всей нашей многонациональной стране", - добавил президент.

Теги: александр невский, владимир путин, орда, запад


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