В аварии на трассе "Ивдель – ХМАО" пострадали девять человек

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших в аварии на трассе "Ивдель – ХМАО". Большинство из них – дети.

Напомним, ДТП случилось в пятницу на 49 км автодороги. По предварительным данным, столкнулись автомобили "Лада Ларгус" и "Хонда Фит". Из-за этого движение на трассе было ограничено.

Как сообщили Накануне.RU в областном Минздраве, одна женщина погибла на месте до прибытия "скорой помощи". По данным ведомства, среди девяти пострадавших – пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет. Все получили гематомы, ушибы и травмы различной степени тяжести.

"Одна женщина от госпитализации отказалась. Два пассажира, мужчина и женщина, госпитализированы в реанимационное отделение Ивдельской ЦРБ", - добавили в министерстве.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливает ГИБДД.