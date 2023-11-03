Мэрия Махачкалы призвала местных жителей не участвовать в незаконных митингах

Администрация Махачкалы призвала граждан воздержаться от участия в несанкционированных митингах.

Как говорится в Telegram-канале мэрии, "сторонние силы продолжают пытаться манипулировать сознанием", предлагая жителям республики выйти на незаконную акцию.

"Несанкционированный митинг, на который провокаторы созывают жителей, повлечет серьезные последствия для его участников", - предупредили в администрации Махачкалы.

Ранее главы Дагестана Сергей Меликов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о том, какое наказание грозит участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. По его словам, необходимо "объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей". При этом те, кто "просто стоял с флагом Палестины", наказаны не будут, добавил Меликов, комментируя просьбу бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова простить участников беспорядков.