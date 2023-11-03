03 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

В бюджет Тюменской области заложили разработку проекта реконструкции Рощино

Власти Тюменской области намерены направить 50 млн руб. на разработку проектной документации по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Рощино. Такая сумма заложена в проекте бюджета региона на 2024 и ближайшую трехлетку, который ранее был внесен на рассмотрение в областную думу губернатором Тюменской области Александром Моором, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на сайте областной думы. Средства будут выделены в рамках проекта "Развитие инфраструктуры пассажирских перевозок Тюменской области". Отметим, что годом ранее претензии к состоянию ВПП возникли у уральской транспортной прокуратуры.

Так, в следующем году на реконструкцию планируется направить 30 млн руб., оставшуюся сумму - в 2025 г.

Отметим, что согласно законопроекту, доходы в 2024 году составят 242,6 млрд. руб., а расходы — 286,3 млрд. руб. Дефицит составит 43,6 млрд. руб. В 2025 доходы будут 245,6 млрд. руб., расходы — 281,7 млрд. руб, дефицит — 36,1 млрд, в 2026 - доходы 245,9 млрд. руб., расходы — 281,5 млрд. руб., дефицит — 35,6 млрд руб.

Теги: Рощино, реконструкция, бюджет


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