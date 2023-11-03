"Стенограффия" завершит фестиваль образом святой Екатерины на стене корпуса УрФУ

На стене ИЕНиМ УрФУ уже в скором времени появится образ покровительницы Екатеринбурга святой Екатерины Александрийской. Картина станет завершающей в фестивале "Стенограффия", сообщает пресс-служба фестиваля. Речь идет о здании на улице Куйбышева, 48А/71А

"Этот арт-объект от SPEKTR — финальная точка фестиваля, который прошел в год 300-летия Екатеринбурга. Также через эту работу авторы рассуждают на темы локальной идентичности, культурных символов и их интерпретации в современности", - рассказала команда фестиваля.

Подробности проекта обещают открыть чуть позже.

Организаторы также поблагодарили продюсерскую команду STENKA за помощь в организации художественного процесса, а Екатерининскому обществу за поддержку.

Часть проектов "Стенограффия" перенесла на следующий сезон из-за ряда обстоятельств, но пообещала, что все заявленные арт-объекты будут реализованы в будущем.

"Со всеми авторами мы свяжемся либо уже на связи! И все, что еще не опубликовано, выложим в ближайшее время. Так что да, этим проектом мы завершаем сезон. Ура", - добавили в команде фестиваля.