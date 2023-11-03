Shot: Пугачева приехала в Россию ради завещания

Появилась информация о возможной цели приезда в Россию певицы Аллы Пугачевой.

Источник telegram-канала Shot из окружения примадонны сообщил, что она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с её детьми, которые семья не взяла с собой в прошлый визит. Кроме того, в окружении певицы считают, что она попытается помочь своему мужу Максиму Галкину* (*признан иноагентом) решить вопрос со снятием иноагентского статуса.

Напомним, ранее стало известно, что 2 ноября Пугачева вернулась в Россию, пройдя через пункт пропуска в Псковской области. Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова уточнила: сколько времени артистка планирует провести в России, "неизвестно". Чуть больше недели назад певица вместе с детьми Лизой и Гарри оперативно уехала из Израиля. По словам представителей окружения Пугачевой, ближайший год артистка с детьми хотела провести на Кипре.

В мае перебравшаяся за границу Пугачева уже ненадолго возвращалась в Россию – приезжала проститься с умершим 2 мая модельером Валентином Юдашкиным.