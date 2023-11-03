Молодые люди из Владимирской области намерены вступать в ряды «Цифровых волонтёров»

1 ноября во Владимире в рамках федерального партийного проекта «Цифровая Россия» на площадке «Школы добровольца-2023» прошёл открытый урок «Единство в цифре», приуроченный к Дню народного единства. Его участниками стали члены региональных добровольческих объединений, а также представители активной молодёжи, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

Их приветствовала заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина.

В ходе занятия ребята получили новые знания и навыки, которые помогут им стать более компетентными в цифровой сфере. На открытом уроке обсуждались темы, связанные с государственными цифровыми сервисами, информационной безопасностью, дистанционным электронным голосованием, цифровым образованием, IT-профессиями.

Участники «Школы добровольца» выразили желание вступить в ряды «Цифровых волонтёров» федерального проекта «Цифровая Россия» и на регулярной основе оказывать консультационную помощь пенсионерам, людям с особенностями здоровья, НКО по вопросам использования цифровых технологий в жизни и работе, соблюдения правил информационной безопасности, и в целом помогать разобраться в цифровых технологиях тем, кому это необходимо.

«Открытый урок стал не только познавательным мероприятием, но и платформой для обмена идеями и создания новых связей между участниками. Такие уроки являются важным инструментом для образования и развития в цифровой эпохе. Они помогают людям быть в курсе последних тенденций и технологий, а также позволяют им развивать свои навыки и компетенции» -, отметила Елена Янина.