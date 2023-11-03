Рост инфляции в октябре заметили 60% россиян

60% россиян считают, что цены в последний месяц ускорили свой рост. Это максимум за год, если не считать прошлой недели – тогда о заметной инфляции заявлял 61% наших соотечественников. Опрос проводил фонд "Общественное мнение" (ФОМ).

О стабильной инфляции (цены росли так же, как и месяцем раньше) заявили еще 24% граждан.

Только 3% полагают, что инфляция замедлилась, 4% считают, что цены за последний месяц не менялись.

Инфляционные ожидания россиян чуть оптимистичнее. 32% считают, что инфляция в ноябре ускорится, 43% ожидают, что она будет как сейчас.

Что касается товаров и услуг, которые, на взгляд россиян, дорожают быстрее всего, то лидером здесь являются мясо и птица – ускорение роста цен на эти продукты видят уже 55% россиян.