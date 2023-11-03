Лавров: РФ настороженно относится к идее переселения жителей Газы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва настороженно относится к планам переселить жителей сектора Газа в другие страны.

По его словам, этот шаг разрушит перспективы создания палестинского государства и обречет палестинцев на "вечное бесправное существование", пишет РИА Новости.

Глава МИД РФ добавил, что каждая из идей о переселении палестинцев направлена на то, чтобы оттянуть, если не похоронить решение СБ ООН о создании Палестинского государства.

Ранее сообщалось, что власти Израиля признали существование плана разведки переселить всех жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египте. В нем излагалась идея переместить 2,3 млн жителей анклава в палаточные городки на севере Синая, а затем построить постоянные города и создать гуманитарный коридор. При этом отмечалось, что этот документ был "концептуальной бумагой" и серьезных дискуссий по нему не проводили.