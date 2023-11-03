Прибывшие в отпуск в Югру участники СВО, получат 25 тысяч

Участники СВО, прибывшие в отпуск в Югру, получат фиксированную выплату, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики региона.

Правительство Югры внесло изменения в Единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций югорским участникам СВО и членам их семей.

В частности, по итогам встречи в Лангепасе с участниками специальной военной операции, прибывшими домой в краткосрочный отпуск, их семьями, с учетом других обращений югорчан, принято решение о выплате в размере 25 тысяч рублей гражданам, принимающим участие в СВО, прибывшим в отпуск в автономный округ. Важно, что выплата будет производиться без предъявления проездных документов, на основании информации, полученной от окружного военкомата.

"Также региональное законодательство синхронизируется с федеральным при предоставлении выплат из бюджета автономного округа при получении ранения. Устанавливается единый размер региональной денежной выплаты при получении ранения без подтверждения степени тяжести — 500 тысяч рублей", — подчеркнула Наталья Комарова.

Еще одно изменение касается меры поддержки в связи с гибелью участника специальной военной операции. При отсутствии родителей, супруги (супруга), детей, теперь выплату смогут получить братья и сестры погибшего.