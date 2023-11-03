03 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

МВД России расследует дело гомо-голубя Геннадия по жалобе депутата Хинштейна

Столичная полиция возбудила дело об ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних в связи с выходом в России комикса "Голубь Геннадий". МВД отреагировало на обращение "единоросса" Александра Хинштейна.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что книга, вышедшая в издательстве "Эксмо", "открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку +12".

Стоит отметить, что маркировку контента по возрасту депутаты недавно сами отменили. Что касается темы гомосексуальности, то автор комикса скорее высмеивает эту особенность персонажа и маргинализирует ее. Но Хинштейн и полиция считают иначе.

Также Хинштейн возмущается, что автор комиксов – украинка – "находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ".

 Сейчас данные о печатных книгах этой серии с сайта "Эксмо" удалены, но в сохраненных Google копиях страниц указано, что комиксы издавались по 2021 год – то есть до начала СВО.

Теги: александр хинштейн, депутаты, госдума, лгбт, мвд, полиция, проверка


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