В Кремле высказались о возвращении Пугачевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возвращении в Россию певицы Аллы Пугачевой.

Он полагает, что определение "родственник иноагента" не является и не должно являться именем нарицательным, любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что 2 ноября Пугачева вернулась в Россию, пройдя через пункт пропуска в Псковской области. Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова уточнила: сколько времени артистка планирует провести в России, "неизвестно". Чуть больше недели назад певица вместе с детьми Лизой и Гарри оперативно уехала из Израиля. По словам представителей окружения Пугачевой, ближайший год артистка с детьми хотела провести на Кипре.

В мае перебравшаяся за границу Пугачева уже ненадолго возвращалась в Россию – приезжала проститься с умершим 2 мая модельером Валентином Юдашкиным.