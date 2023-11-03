03 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Кремле высказались о возвращении Пугачевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о возвращении в Россию певицы Аллы Пугачевой.

Он полагает, что определение "родственник иноагента" не является и не должно являться именем нарицательным, любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что 2 ноября Пугачева вернулась в Россию, пройдя через пункт пропуска в Псковской области. Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова уточнила: сколько времени артистка планирует провести в России, "неизвестно". Чуть больше недели назад певица вместе с детьми Лизой и Гарри оперативно уехала из Израиля. По словам представителей окружения Пугачевой, ближайший год артистка с детьми хотела провести на Кипре.

В мае перебравшаяся за границу Пугачева уже ненадолго возвращалась в Россию – приезжала проститься с умершим 2 мая модельером Валентином Юдашкиным.

Теги: Аола Пугачева, Дмитрий Песков


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Развитие сюжета:

Ранее 03.11.2023 14:31 Мск Shot: Пугачева приехала в Россию ради завещания

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Ранее 03.11.2023 10:17 Мск Помощница Пугачевой: Неизвестно, сколько времени певица пробудет в России
Ранее 02.11.2023 20:38 Мск Ожидаемо: Пугачева вернулась в Россию

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