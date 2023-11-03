Песков прокомментировал публикации о возможной передаче "Вагнером" оружия "Хезболлах" в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью The Wall Street Journal о ЧВК "Вагнер" в Сирии.

По словам представителя Кремля, де-факто такой группы не существует. "Все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют», - приводит его словам ТАСС.

Песков добавил, что если есть "действительно на чем-то зиждущиеся озабоченности", их можно довести до военных.

По информации Wall Street Journal, США обеспокоены тем, что представители группы "Вагнер", находящиеся в Сирии, могут передать зенитно-ракетные комплексы группировке "Хезболла".

Ранее сообщалось, что генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла сегодня выступит с речью впервые с момента обострения палестино-израильского конфликта. Региональные СМИ не исключают объявления войны Израилю со стороны движения. На этом фоне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние высокой боеготовности на севере.