03 Ноября 2023
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Фото: источник Накануне.RU

Мамы Екатеринбурга пожаловались на нехватку педиатров в детской поликлинике

В детской поликлинике №4 Детской городской больницы №8 в Екатеринбурге катастрофически не хватает педиатров. Об этом Накануне.RU сообщила одна из читательниц, которой пришлось ожидать приема два часа, несмотря на назначенное время.

Речь идет о поликлинике на пер. Гончарный, 5. По словам горожанки, на весь район прием ведут только четыре врача, каждому из которых из-за нехватки кадров приходится брать по 3-4 участка. Другие врачи якобы уволились, либо ушли в отпуск, несмотря на разгар ОРЗ.

"Сегодня я с ребенком пришла на прием к 10.30, попали мы примерно через два часа. Врач вел прием трех участков! И так постоянно!" - рассказала екатеринбурженка.

Молодая мама также сообщила, что дефицит педиатров она ощутила с наступлением осени, когда пришла на прием, однако предполагает, что проблемы возникали и летом. На это, по ее словам, указывают слова других родителей из очереди.

Накануне.RU обратилось в минздрав Свердловской области за комментарием, но на момент публикации ответа не последовало. Также редакция направила официальный запрос в Детскую городскую больницу №8 на имя главврача. По телефону в поликлинике пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Теги: Екатеринбург, поликлиника, педиатр


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