История с высадкой девочки из автобуса в Екатеринбурге привела к уголовному делу

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нарушения прав юной пассажирки автобуса в Екатеринбурге. Он намерен взять расследование на контроль.

Все случилось 1 ноября в столице Урала: кондуктор высадила из автобуса 10-летнюю девочку, поскольку у той не прошла оплата через валидатор. Позже выяснилось, что ребенок ехал на прием к врачу, к которому в результате так и не смог попасть.

Как сообщает информационный центр СК России, Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по данному факту. Отдельно глава федерального ведомства затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Ранее сообщалось, что речь идет об автобусе маршрута №59. Этой историей также заинтересовалась прокуратура.