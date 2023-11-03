Суд по делу об убийстве военкора Татарского начнется 15 ноября

Первое заседание суда по делу Дарьи Треповой состоится 15 ноября в Санкт-Петербурге. Ее обвиняют в совершении теракта: девушка передала статуэтку со взрывчаткой военкору Владлену Татарскому (настоящее имя Максим Фомин) во время творческой встречи. Татарский погиб, несколько посетителей кафе, где проходила встреча, получили травмы.

Обвинение Дарье Треповой предъявлено по трем статьям: п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение смерти человеку), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление).

По делу также проходит Дмитрий Касинцев, который, по версии следствия, укрывал Трепову у себя дома после покушения.

"Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных организаторов теракта - гражданина Украины Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и иных причастных к совершению преступления лиц, продолжается", - добавили в СКР.

"Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти РФ", - полагает СКР.