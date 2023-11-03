Глава СКР поручил доложить о расследовании смерти младенца в Нижнем Тагиле

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования по факту смерти 5-месячного мальчика в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла в декабре 2022 года. Мама вместе с ребенком вернулись из екатеринбургской больницы в Нижний Тагил 21 декабря. Уже на следующий день, несмотря на одышку и температуру в 37 градусов, как на это указывают родители, участковый врач выписала справку о том, что ребенок полностью здоров. Результатов анализов мочи младенца медик тоже не дождалась, выписав справку, опираясь на старые анализы.

На их же основании ребенку было решено поставить запланированную инъекцию "Синагис". Когда медсестра удивилась отсутствию свежих результатов анализов, участковый якобы сказала смотреть только на справку о здоровье малыша. Дома мальчику стало плохо и родители понеслись в больницу. Там его сразу забрали в операционную, однако это его не спасло. 24 декабря малыша не стало.

Родители уверены, что всему виной халатность врачей, которые не дождались анализов и проигнорировали состояние ребенка. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Доклад о ходе расследования Бастрыкину должен будет представить и. о. руководителя свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов.