03 Ноября 2023
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Фото: Reuters/Amir Cohen

СМИ: "Хезболла" может объявить войну Израилю

Генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла сегодня выступит с речью впервые с момента обострения палестино-израильского конфликта.

Ожидается, что речь Насруллы будет посвящена ситуации в секторе Газа.

Между, тем, региональные СМИ не исключают объявления войны Израилю со стороны движения, пишет РИА Новости. Еще один вариант предполагает частичную переброску сил для спецопераций против Израиля, но без полноценного открытия фронта.

На этом фоне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние высокой боеготовности на севере.

Израильские СМИ сообщали, что США оказывают давление на Израиль с целью остановить возможную войну между Тель-Авивом и ливанской группировкой "Хезболла". Также якобы Вашингтон в частном и публичном порядке предупреждает и "Хезболлу", и Иран, который, как считается, стоит за группировкой, и также предостерегает их от создания "северного фронта" для Израиля.

Теги: хезболла, израиль


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