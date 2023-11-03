Судебные приставы конфисковали четырех бурых медведей в Нижневартовске

Судебные приставы конфисковали четырех бурых медведей у владельца гостиницы за ненадлежащее обращение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного УФССП.

Индивидуальный предприниматель нарушил требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию: медведи питались без разработки и утверждения кормового рациона, уборка вольеров, предусматривающая дезинфекцию мест содержания не производилась, договор со специалистом в области ветеринарии о проведении мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных болезней животных не заключался. Также животные находились в вольерах, площадь которых составляла менее 20 "квадратов" на одну особь, что является серьезным и недопустимым нарушением.

Выехав на место вместе со специалистом федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору, приставы установили, что содержание медведей по-прежнему не соответствует решению суда.

Центральный аппарат Росприроднадзора определил дальнейшую судьбу медведей. Поскольку возврат конфискованных диких животных, обитающих в неволе, невозможен в дикую среду, судебные приставы совместно с представителями Ветеринарного надзора организовали перемещение животных в Республику Татарстан на территорию смешанного сельского хозяйства ООО "Хузангаевское". Исполнительное производство окончено, теперь животные находятся в безопасности.

Отметим, что в 2021 году в соцсетях появились видеозаписи с медведем, который носится по улицам города. Он помчался за одним мужчиной, который убежал от животного, перебежав через дорогу. Медведица попала под автобус. Владельцем медведицы являлся предприниматель, владелец гостиничного комплекса "Европа".