Ксенофобия в России обречена на провал - Путин

Попытки посеять семена вражды, недоверия и ксенофобии в России обречены на провал, считает Владимир Путин. Об этом он говорит в приветственной телеграмме участникам форума "Народы России", опубликованной на сайте Кремля.

"Многообразие языков, религий, обычаев – истинное богатство нашего Отечества. Поэтому государство уделяет огромное внимание сохранению самобытности каждого народа России. И, конечно, ключевой, судьбоносной задачей было и остаётся обеспечение межнационального мира и согласия в стране, укрепление нашей культуры, традиционных ценностей", - говорится в телеграмме.