Казахстан даст сектору Газа $1 миллион

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о выделении денег сектору Газа.

Казахстан даст $1 млн, пишет "Ъ". Эти деньги пойдут на гуманитарную помощь.

Напомним, ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окружения города Газа вошла в населенный пункт для проведения боевых операций против движения ХАМАС. По словам официального представителя Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, в Газе также работают саперы, чтобы позволить войскам более свободно передвигаться по городу. В штабе ЦАХАЛа уточнили, что израильские войска уже действуют в центре города Газа и "ведут бои лицом к лицу".