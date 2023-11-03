Депутатов Госдумы протестируют на знание Конституции

Депутатов Госдумы проверят на знание Конституции РФ.

Через месяц страна будет отмечать 30-летие принятия основного закона, а российские парламентарии все чаще делают заявления (и даже иногда вносят в ГД законопроекты) противоречащие положениям документа. Поэтому им предложат пройти тест из 10 вопросов, на ответ на каждый отводится одна минута, пишет Mash.

По данным издания, сотрудники аппарата Госдумы и сами депутаты уже получили список вопросов. Если участникам тестирования удастся показать хорошее знание Конституции, им выдадут соответствующий сертификат и ценный приз.

Вот несколько вопросов из теста: "Кто является главнокомандующим ВС РФ?", "Как можно нарушить тайну переписки?", "На основании каких законов работают российские регионы?".