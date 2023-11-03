03 Ноября 2023
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Фото: me-forum.ru

Миронов: В России острейшая нехватка учителей по важнейшим предметам

Судя по результатам опросов, в России повсеместно не хватает учителей по математике, информатике, физике, русскому языку и учителей начальных классов. Причем это касается и богатых регионов, где учителя получают хорошие зарплаты. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Он сослался на недавний опрос РБК, которое опросило регионы насчет ситуации с наличием в каждом из них учителей всех необходимых профилей. Ответ пришел из 40 регионов, и в 35 сообщили о востребованности учителей математики, в 31 - русского языка, в 29 - английского, в 21 - начальных классов, в 13 - физики.

В Ульяновской области на днях было громкое дело. Только после вмешательства губернатора, которому пожаловались родители учеников школы № 5 в Ульяновске на отсутствие учителя физики в течение двух месяцев, удалось найти временное решение. Пока уроки будут вести учителя из соседней школы, но в самой школе №5 ставка остается свободной.

Миронов отмечает, что молодежь не хочет идти в школу. Во многих регионах ставка начинающего учителя порой не дотягивает до 15–20 тысяч рублей, и те уходят в репетиторство, спрос на которое будет только расти. Соответственно, в ближайшее время увольнение учителей из школы продолжится.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо радикально менять систему оплаты труда школьных учителей и сами условия труда. Например, установить учителям сокращенную рабочую неделю – не более 36 часов, разрешить досрочный выход на пенсию и т.д. Но самое главное - надо поднять зарплату. Сейчас медианная зарплата школьного учителя в России на ставку составляет всего около 20 тыс. рублей.

Как утверждает член-корреспондент РАН, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев, побывавший в школах почти всех регионов России, нехватка учителей достигла катастрофических масштабов. В регионах в порядке вещей стало то, что один учитель ведет несколько предметов, так как профильных учителей зачастую не найти на многие десятки километров вокруг даже в европейской части страны.

Теги: Сергей Миронов, нехватка учителей


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