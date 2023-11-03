03 Ноября 2023
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Политика Украина
Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

Арестович* заявил, что Зеленский работает против Украины

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*включен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что его бывший шеф приносит Украине больше вреда, чем пользы. Поэтому Арестович решил отмежеваться от него и даже уехал с Украины.

По его словам, он за границей на неких форумах, но это лишь формальный повод. Когда секретарь СНБО Алексей Данилов и депутаты от правящей партии обвиняют его в том, что он "российский шпион", и обещают посадить, он вынужден оставаться за границей из-за политического преследования, так как не хочет сидеть в тюрьме.

В октябре Данилов намекнул, что Арестович работает на спецслужбы России. И он является проектом Кремля, который "ориентирован на остатки пророссийски настроенного населения". А украинский режим "внимательно отслеживает проявления подобных враждебных действий.

"Я работал полтора года с этими людьми, зная, что они мне плюют в спину при каждом удобном случае. Я знал, как они вредят тем, что они распустили массовую коррупцию, тем, что они повели державу по авторитарному пути. Вместо реформ — стагнация, монополизация", - рассказал он "Медузе" (издание признано иностранным агентом в России).

Фрагмент из интервью Владимира Зеленского(2022)|Фото: скриншот с youtube-трансляции

Особо он отметил так называемое "контрнаступление", которое его "просто добило".

"Я знаю, почему оно оказалось неуспешным. Потому что президент требовал переброски войск на бахмутское направление. С моей точки зрения, это абсолютное безумие. И значительная доля вины за провал контрнаступления лежит лично на Зеленском", - подчеркнул Арестович.

Он заявил, что с Россией нужно заключить перемирие, чтобы накопить силы на новый виток агрессии. Потому что при нынешних объемах западной военной помощи быстро победить не получится. В свою очередь, правящий киевский режим считает это "работой на Кремль".

Многие политологи отмечают, что Арестович держит нос по ветру, и когда он понял, что победить Россию военным путем не получится, дистанцировался от Зеленского.

Теги: Арестович, Зеленский


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