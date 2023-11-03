Росприроднадзор: Завод "РУСАЛ" загрязняет реку сточными водами

Филиала АО "РУСАЛ Урал" в Краснотурьинске "Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод" уличили в загрязнении реки Турья сточными водами. Проверка была организована Нижнетагильской природоохранной прокуратурой совместно с Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора и экспертной организацией ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО".

Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, проверка показала, что предприятие несанкционированно сбрасывает сточные воды в реку. В пробах сточных вод эксперты обнаружили превышение установленных норм предельно допустимых концентраций вредных веществ. Следовательно, несанкционированный сброс отходов приводит к загрязнению реки Турья.



Росприроднадзор направил информацию о нарушении предприятием требований законодательства в области охраны окружающей среды в адрес Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры для принятия мер реагирования.

В компании "РУСАЛ" Накануне.RU рассказали, что предприятие всецело содействует проверке на территории Богословского алюминиевого завода, чтобы лично удостовериться в соблюдении законодательства в области охраны окружающей среды. Там также заявили, что никаких актов прокурорского реагирования в адрес завода не поступало.

"Уральский Росприроднадзор завершил проверку предприятия по вопросам, связанным с возможными сбросами в сточные воды. Никаких заключений о результатах проверки в адрес завода не поступало", - добавили в пресс-службе "РУСАЛ Краснотурьинск".