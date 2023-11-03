Тюменская область выделит 600 миллионов на покупку новых автобусов

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о выделении почти 600 млн рублей на приобретение пассажирских автобусов большой вместимости для Тюмени. Об этом глава региона сообщил сегодня в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Уже в ноябре в областную столицу прибудут 34 современных комфортабельных машины "ЛиАЗ". 12 из них работают на экологически чистом метане - напомним, в апреле в Тюмени открылась первая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция на метановом топливе, которая за одну рабочую смену способна обслужить более 100 пассажирских автобусов. Всего в Тюменской области ведется работа по созданию 12 подобных станций и сервисного центра для обслуживания техники. Проект выполняется в рамках поручения президента о переводе общественного транспорта на газовое топливо, в частности, на метан.

Выйти на линию новые автобусы должны до конца 2023 года.

"Общественным транспортом регулярно пользуется большинство жителей региона. Поэтому обновление автопарка - одна из наших приоритетных задач. В целом на замену подвижного состава в муниципалитетах Тюменской области в ближайшие три года планируем выделить более 5,5 млрд рублей", - заявил губернатор.

Отметим, что в Тюменской области на учете состоит более 750 000 транспортных средств, ежегодно регистрируется около 30 000 новых. Свыше 2 000 автобусов передвигаются по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.