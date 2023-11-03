03 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральский боец Иван Штырков стал ведущим шоу о спорте на YouTube

Известный уральский боец, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков стал ведущим YouTube-шоу. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Первый выпуск подкаста RCC Talks вышел на канале RCC: MMA & Boxing. Компанию Ивану Штыркову составили ведущая турниров RCC Екатерина Березовая и спортивный журналист Александр Кесель. Все вместе они обсудили последние новости из мира спорта.

Темами первого выпуска стали дебют Шары Буллета в UFC, закрытие лиги Bellator и предстоящий бой Штыркова с Владимиром Минеевым. Также к обсуждению присоединились гости эфира – Василий Семенов и Ильяс Хамзин.

Иван Штырков уже пробовал себя в роли ведущего на турнире по кулачным поединкам от RCC Hard и неоднократно выступал в роли комментатора спортивных событий. Ожидается, что такие подкасты будут выходить раз в месяц.

Стоит отметить, что уже 18 ноября уральский боец проведет поединок против Владимира Минеева в Сочи.

Теги: Штырков, ведущий, шоу


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