03 Ноября 2023
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Общество ДНР и ЛНР Владимирская область
Фото: avo.ru

Владимирская область помогает подшефному Докучаевску (ДНР) реальными делами

Первый заместитель Губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов совершил рабочую поездку в город Докучаевск Донецкой народной республики, где принял участие в открытии ряда важных социальных объектов, восстановленных после обстрелов украинскими националистами, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

делегация владимирской области в лнр(2023)|Фото: avo.ru

Так, после капитального ремонта распахнул свои двери многофункциональный центр. Его пришлось создавать буквально «с нуля», и уже сегодня жители Докучаевска могут быстро и качественно получать все виды государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

делегация владимирской области в днр(2023)|Фото: avo.ru

«Здание МФЦ отремонтировано и оборудовано в рекордно короткие сроки. Проект восстановления был разработан только в апреле. Тогда от здания оставались практически только стены. И это не единственный восстановленный объект. Ранее удалось отремонтировать 4-ю школу, детский сад и гимназию, благоустроить территории», – отметил Дмитрий Лызлов.

лнр , мфц(2023)|Фото: avo.ru

Ещё один обновлённый объект – детский сад №11. Строители в кратчайшие сроки сделали на нём новую крышу, утеплили фасады и провели благоустройство территории. Теперь в дошкольном заведении малышам будет комфортно. А от Собинского района (куратора детсада) ребятам передали игрушки.

лнр, детский сад(2023)|Фото: avo.ru

«Очень радостно видеть, что детский сад успешно восстановлен после обстрела. Скорость выполнения работ и их качество свидетельствуют о серьёзном внимании, которое уделялось этому проекту. Выражаю благодарность Владимирской области и лично Губернатору Александру Авдееву за его решительность и усилия по восстановлению этого важного объекта. Ведь самое главное в нашей жизни – дети!» – подчеркнул глава администрации Докучаевска Александр Качанов.

днр, детский сад(2023)|Фото: avo.ru

В ходе поездки первый вице-губернатор проверил, как ведутся финальные работы в операционном блоке хирургического отделения Центральной городской больницы. Он должен заработать уже на следующей неделе. А пока в медучреждении продолжается установка оборудования.

Кроме того, первый заместитель Губернатора обсудил с главой администрации Докучаевска Александром Качановым вопросы организации стажировки педагогов и врачей, реализации проектов Общественной палаты Владимирской области, а также посетил музей города.

делегация владимирской области в днр(2023)|Фото: avo.ru

«Спасибо всем, кто пришёл на помощь Докучаевску в это непростое время: строителям, дорожникам, коммунальщикам, энергетикам. Благодаря им удаётся восстанавливать важные городские объекты. Отдельная благодарность нашим медикам, которые трудятся здесь с самого начала спецоперации. Владимирская область и дальше продолжит оказывать поддержку городу, над которым ранее взяла шефство», – заверил Дмитрий Лызлов.

Теги: днр, детский сад, восстановление разрушенного, делегация владимирской области в докучаевске


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