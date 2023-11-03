МИД РФ: Если Балтийское море закроют для России, то оно закроется для всех

В случае закрытия Балтийского моря для России оно закроется и для кораблей других стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, что люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги это "прекрасно понимают", передает ТАСС.

По словам дипломата, Балтика никогда не превратится во внутреннее море Североатлантического альянса. Такие фигуры речи используют "легковесные политики", добавил Грушко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми какие-либо угрозы в адрес России. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал предложение президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для российских судов.

Напомним, Ринкевичс предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Balticconnector.