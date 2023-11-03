Заявил, что у него бомба, и хотел выпрыгнуть из самолета. Пассажиру из Китая отказали в полете в Екатеринбург

Пассажиру из Китая отказали в полете в Екатеринбург из-за неадекватного поведения по пути из Гуанчжоу в Москву. В список проступков буйного пассажира вошли: признаки алкогольного опьянения, нарушение общественного порядка, угрозы в адрес персонала авиакомпании, невыполнение законных распоряжений КВС, поведение, создающее угрозу безопасности полета и нарушение требований транспортной безопасности.

Как сообщает Telegram-канал "AVIAINCIDENT", самолет рейса SU221 должен был спокойно приземлиться в "Шереметьево" 2 ноября в 17.31 мск., после чего пассажиры бы пересели на борт до Екатеринбурга. Но о спокойном полете туристам и экипажу воздушного судна в этот раз пришлось забыть.

По данным канала, уже через два часа после взлета дебошир начал громко разговаривать и мешать другим пассажирам, требовал алкоголь из мини-бара, а когда ему отказали, стал вести себя агрессивно с экипажем, провоцируя на конфликты. Команда воздушного судна (КВС) сделала пассажиру письменное предупреждение, после чего тот заявил, что у него при себе взрывное устройство и попытался открыть дверь самолета.

Экипаж с участием пассажиров произвели полный досмотр воздушного судна, но никаких взрывных или других подозрительных устройств обнаружено не было, в том числе и в личных вещах разгулявшегося пассажира. Досмотр длился час, самолет продолжил полет до Москвы. Члены экипажа держали ситуацию под контролем до конца полета, а после составили рапорт о нарушении.

Когда самолет приземлился в "Шереметьево", на борт были вызваны сотрудники ЛУМВД и ООУ ДУАБ (департамент управления авиационной безопасностью), а после и следственно-оперативная группа, которая прибыла только в 18.50. К ним присоединились и специалисты АО "Шереметьево Безопасность" вместе с которым был проведен досмотр воздушного судна. В 19.08 все мероприятия были окончены - никаких подозрительных предметов на борту не обнаружено.

Виновник беспорядков должен был в этот же день в 21.25 лететь в Екатеринбург, однако из-за неадекватного поведения в дальнейшем перелете ему было отказано.