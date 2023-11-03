Суд в Москве арестовал следователя СК, расследовавшего дело Галявиева

Басманный суд Москвы арестовал до 12 декабря замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко по делу о растрате в особо крупном размере.

Как сообщает ТАСС, подробности дела не приводятся. Известно, что сотрудник СК обвиняется по двум эпизодам преступлений, которые предусмотрены ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Избенко участвовал в расследовании многих резонансных дел. В частности, он вел дело о расстреле учеников казанской гимназии №175, которое совершил бывший ученик этого учебного заведения Ильназ Галявиев.

Ранее юноша на основании собранных Избенко доказательств был приговорен к пожизненному лишению свободы. Сообщалось, что отбывать наказание Галявиев будет в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области.