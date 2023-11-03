ХАМАС готов отпустить израильских заложников в обмен на своих людей, - представитель движения

ХАМАС готов пойти на "полный компромисс" с Израилем по вопросу обмена пленными, сообщил представитель руководства движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC News.

"Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. <...> Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле", - указал он.

Ранее сообщалось, что Израиль начал наземную операцию в секторе Газа.

Накануне представитель армии обороны Израиля сообщил, что подтвержденное число заложников, удерживаемых в секторе Газа, составляет 242.