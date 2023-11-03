Starlink вышел на безубыточность - Маск

Проект Starlink впервые стал безубыточным, сообщил основатель SpaceX Илон Маск. Группировка спутников, обеспечивающих жителей Земли интернетом, формировалась с мая 2019 года.

Полноценной альтернативы у Starlink сейчас нет, но аналогичный проект реализует британская корпорация OneWeb. До начала СВО британцы выводили на орбиту свою группировку спутников с помощью российских ракет.

Российские власти тоже хотят реализовать подобный проект. В 2024 году стартует производство спутников "Скиф", которые должны создать одноименную орбитальную группировку в рамках программы "Сфера". "Сфера" должна будет обеспечить страну интернетом и связью.

В "Сфере" будет пять группировок спутников, предоставляющих услуги связи, еще пять будут обеспечивать наблюдение. Пока ведется эскизная разработка проекта. Запуск спутников планируется осуществить в 2026-2027 годах - по два аппарата на одну ракету-носитель "Союз-2.1б".