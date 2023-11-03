Ветер и гололед: на Среднем Урале продлили предупреждение о непогоде

Предупреждение о непогоде на Среднем Урале продлено на предстоящие выходные.

По данным синоптиков, в эту субботу, 4 ноября, в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 15 метров в секунду и гололедица на дорогах. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, необходимо соблюдать меры безопасности.

Непогода может вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчан просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, также на этой неделе Свердловской области обещали сильные снегопады.