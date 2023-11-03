Промышленное производство в Тюменской области выросло более чем на 10%

Промышленное производство в Тюменской области за январь-сентябрь 2023 года выросло более чем на 10%. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Опережающими темпами развивается обрабатывающий сектор региональной экономики – здесь рост составил почти 15%.

Более чем в два раза увеличился выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, в 1,3 раза - лекарств. На более чем 20% выросло производство транспортных средств и оборудования, стройматериалов и нефтепродуктов.

По словам губернатора, это уже устойчивая тенденция.

"В 2020 году Тюменская область продемонстрировала значительный рост промпроизводства – почти 14%. В 2022 - индекс немного снизился, но в 2023 году мы вновь в "зеленой зоне". Динамичное развитие промышленных предприятий – это новые рабочие места и стабильные отчисления в бюджет. Что позволяет нам выполнять социальные обязательства и оказывать поддержку землякам", - заявил глава региона.

Ранее губернатор подчеркивал, что политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и господдержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей и что такой подход к делу дает конкретные позитивные результаты