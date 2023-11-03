03 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Учителям дадут право жаловаться на учеников?

Внесенный в Госдуму на прошлой неделе законопроект, который окрестили законопроектом о запрете мобильных телефонов, содержит поправки, призванные повысить авторитет педагогической профессии. Он усиливает главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации, сказано в пояснительной записке к документу.

Предложено устранить имеющиеся диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия. Так, за педагогом закрепляется право обращаться к администрации учебного заведения при нарушении учениками правил внутреннего распорядка, а администрация обязана это рассмотреть. Роль руководителя образовательной организации усиливается, он будет обязан принимать меры, направленные на соблюдение прав участников образовательных отношений.

В правила внутреннего распорядка обучающихся введут требования к дисциплине на учебных занятиях и правилам поведения в учебном заведении, которые будут будут обязательны к исполнению. Данные нормы законопроекта, видимо, связаны с участившимися случаями неподобающего отношения к учителям.

"Не секрет, что дисциплина – это "хромая нога" многих учреждений. Сейчас: "Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается".

Предлагается после слов "по отношению к обучающимся" дополнить словами "и педагогическим работникам". Согласитесь, совершенно иначе звучит данный пункт с учетом того, что предлагается защищать педагогических работников от физического и (или) психического насилия", - пишет "Обучение ПРО".

Депутат Госдумы Алена Аршинова сказала, что в Год педагога и наставника власти продолжают работать над повышением статуса педагога. Правда, о зарплатах учителей она не упомянула. Медианная зарплата школьного учителя в России на ставку составляет всего около 20 тыс. рублей.

Что касается запрета мобильных телефонов, то родительские организации считают это, напротив, легализацией использования мобильных в школе во имя цифровизации, поскольку действующие СанПиНы запрещают это делать для образовательных целей (п.3.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"). То есть применение телефонов будет оправдываться некими образовательными целями. В законопроекте используется формулировка "за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой".

Теги: учитель, ученик, жалоба


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