Ректоры вузов предложили обязательный ЕГЭ по математике для юристов

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов выступил за введение обязательного ЕГЭ по математике для поступления на юридические специальности. По его словам, предложение поддержано на встрече ректоров ведущих вузов России. Ранее это поддержал ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин.



По мнению Торкунова, это необходимо из-за все более широкого внедрения в работу юристов цифровых платформ на основе больших данных и искусственного интеллекта. При этом изменения не могут быть быстрыми, признал он, так как абитуриенты должны заранее знать условия поступления.