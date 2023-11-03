На трассе "Ивдель – ХМАО" ограничили движение из-за смертельного ДТП

В пятницу на Среднем Урале произошло смертельное ДТП. Из-за этого движение на трассе ограничено.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось на 49 км автодороги "Ивдель – ХМАО". По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей "Лада Ларгус" и "Хонда Фит".

В результате аварии женщина, пассажирка "Лады", погибла на месте. Еще три человека, в том числе малолетний ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Сейчас на месте ДТП медики оказывают помощь пострадавшим.

Как уточнили в Госавтоинспекции, движение на данном участке дороги полностью ограничено.