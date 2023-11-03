Помощница Пугачевой: Неизвестно, сколько времени певица пробудет в России

Помощница Аллы Пугачевой Елена Чупракова подтвердила, что певица приехала в Москву 2 ноября.

По словам помощницы, сколько времени артистка планирует провести в России, "неизвестно".

"Мало ли по каким делам она приехала", - цитирует ТАСС Чупракову.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что Пугачева въехала на территорию России. Сначала она пересекла пограничный переход в Псковской области, после чего села в черную "Камри" и уехала. Мужа и детей с Пугачевой не было.

Напомним, чуть больше недели назад певица вместе с детьми Лизой и Гарри оперативно уехала из Израиля. По словам представителей окружения Пугачевой, ближайший год артистка с детьми хотела провести на Кипре.

В мае перебравшаяся за границу Пугачева уже ненадолго возвращалась в Россию – приезжала проститься с умершим 2 мая модельером Валентином Юдашкиным.