Крымские мобильные операторы начали работать на материковой части России без роуминга

Основные крымские операторы мобильной связи "Волна" и Win Mobile начали предоставлять услуги на материковой части России на тех же условиях, что и на территории полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Так что теперь крымчане, выезжающие за пределы нашего региона, могут не переживать, что останутся без связи и мобильного интернета или потратят лишние деньги на оплату этих услуг", - отметил Аксенов.

Он добавил, что абоненты получат подробную информацию через смс-оповещения.