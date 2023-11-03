Петра Верзилова* приговорили к восьми с половиной годам колонии по делу о фейках об армии

Бывший издатель "Медиазоны"** Петр Верзилов* приговорен Басманным судом Москвы к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

Приговор вынесен заочно: Верзилов* уже давно не живет в России. В интервью Юрию Дудю*** он сообщил, что участвует в российско-украинском конфликте на стороне Киева.

Прокурор просил приговорить Верзилова* в девяти годам колонии.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

**проект внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

***внесен в реестр иноагентов Минюста РФ